В Чите заключили под стражу водителя, который насмерть сбил девушку на парковке.

Центральный районный суд Читы отправил в СИЗО мужчину, который на BMW влетел в толпу людей возле ночного клуба «Баркод». Как сообщает ИА ChitaMedia, под стражей он пробудет как минимум до 28 июля 2026 года.

Напомним, трагедия случилась утром 29 мая на парковке клуба. Пьяный водитель поссорился с компанией, а затем сел за руль и намеренно направил машину прямо на них. От удара на месте погибла девушка. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом», обвинение фигуранту уже предъявили.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, постановление пока не вступило в законную силу. Теперь водитель будет ждать суда из изолятора.

