Рецидивист из Улан-Удэ обокрал пару на 684 тысячи рублей

В одной из сумок лежал кошелек с крупной суммой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу двух сумок, в которых находились крупная сумма денег и техника. Потерпевшая - 40-летняя местная жительница - оценила ущерб в 684 тысячи рублей. Женщина вместе со спутником, оба в состоянии алкогольного опьянения, бродили по улицам, не замечая слежки.

В какой-то момент она оставила сумки на тротуаре и отошла, мужчина последовал за ней. Этим и воспользовался преступник - схватил вещи и скрылся в кустах. Как сообщает "Номер один", в сумках были паспорт, кошелёк с крупной суммой, ключи, два мобильных телефона, ноутбук и новый планшет в упаковке. Наличные подозреваемый спрятал, а технику продал за две тысячи рублей.

- Личность вора установили. Им оказался 58-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он успел отнести краденое домой. Заведено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в МВД по Республике Бурятия.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни... Читайте подробности.