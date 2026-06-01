Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 8:28

В Усть-Илимске раскрыли двойное убийство 20-летней давности

Мужчина сначала задушил женщину, а потом забил ломом свидетеля
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Долгие годы убийцу не могли найти, наконец, спустя 20 лет вынесли приговор.

Долгие годы убийцу не могли найти, наконец, спустя 20 лет вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2005 года в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района 60-летний мужчина распивал спиртное в компании знакомых. Из-за неприязни он задушил 40-летнюю женщину, а затем, испугавшись, что хозяин квартиры сообщит в полицию, взял металлический лом и насмерть забил им спящего 62-летнего мужчину.

- Долгие годы убийцу не могли найти. Следствие приостановили, но в сентябре 2025 года следователи СК совместно с полицией установили местонахождение подозреваемого. Мужчина не отрицал содеянного, однако экспертиза показала: на момент преступлений он страдал психическим расстройством и не осознавал свои действия, - рассказали в СУ СК России и прокуратуре Иркутской области.

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Уголовной ответственности он не понёс.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни... Подробности трагедии.