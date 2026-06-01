Невролог объяснила, как никотин обманывает мозг и лишает радости

Невролог Демьяновская: Никотин разрушает нервную систему.

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала NEWS.ru, что курение вредит не только легким, но и незаметно разрушает нервную систему. Никотин проникает через защитный барьер мозга и запускает мощный выброс дофамина, гормона удовольствия. Со временем мозг перестает вырабатывать его сам, и человек теряет способность радоваться простым вещам.

- Никотин - это вещество с нейротоксичными свойствами, которое притворяется стимулятором. Он запускает мощный, но противоестественный выброс дофамина. Эта биохимическая ловушка и формирует зависимость: мозг очень быстро перестает вырабатывать дофамин самостоятельно, - пояснила Демьяновская.

Угарный газ и никотин вызывают хронический спазм мельчайших сосудов, питающих мозг. Их стенки становятся хрупкими и теряют эластичность, мозг постоянно страдает от кислородного голодания. Поначалу это списывают на стресс и возраст: тяжелая голова по утрам, снижение концентрации, раздражительность, ухудшение памяти. На самом деле так проявляется развивающаяся хроническая ишемия мозга.

