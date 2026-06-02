На острове Юность в Иркутске обновили амфитеатр «Ракушка»

На острове Юность обновили амфитеатр «Ракушка». Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске перед Днем города (программу читайте здесь) привели в порядок амфитеатр «Ракушка» на острове Юность. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, подрядчик отремонтировал пешеходные лестницы у входа, покрасил кирпичные подпорные стенки, зрительские трибуны, купол сцены и деревянные настилы.

На острове также установили шлагбаум, чтобы машины не заезжали в пешеходную зону. Отдельным подарком к 365-летию города стали две скульптуры медведей рядом со сценой, их подрядчик покрасил бесплатно.

