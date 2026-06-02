В Братске 4 июня могут ограничить движение транспорта из-за учений.

4 июня 2026 года в Братске и Братском районе состоятся масштабные антитеррористические учения. Как сообщил мэр города Александр Дубровин, их проводят по плану Национального антитеррористического комитета под руководством оперативного штаба в Иркутской области.

- На время учений могут временно перекрыть движение на автомагистралях между районами города и на дороге в сторону Вихоревки. Жителей и гостей города просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием, иметь при себе документы и выполнять требования правоохранителей, - предупредил Александр Дубровин.

Добавим, такие тренировки нужны для отработки действий в экстренных ситуациях.

