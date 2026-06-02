В Иркутске выпускники начали сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске начался основной период сдачи экзаменов для выпускников школ. Единый государственный экзамен продлится до 9 июля 2026, для девятиклассников основной государственный экзамен стартует 2 июня и завершится 6 июля. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- На ЕГЭ зарегистрировалось 4402 выпускника. Для них открыли 14 пунктов в школах и 5 на дому для тех, кому это нужно по медицинским показаниям. 1 июня уже прошли экзамены по истории, литературе и химии. В 2026 году заметно вырос интерес к техническим и естественно-научным дисциплинам: физику выбрали на 2,4% больше, химию на 1,2%, профильную математику почти на 10% больше, чем в прошлом году, - рассказывают в пресс-службе администрации.

Для девятиклассников подготовили 66 пунктов в школах и 21 на дому, зарегистрировалось 8898 человек. 2 июня они сдадут математику, затем биологию, информатику, химию, историю, иностранный язык, а 9 июня - русский язык. Резервные дни назначены с 29 июня по 6 июля. Среди предметов по выбору лидируют информатика, география, обществознание и история.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, когда и где узнавать результаты ЕГЭ. График объявления баллов уже известен.