Боец Алексей Ваюнга из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Боец Алексей Ваюнга героически погиб в зоне СВО.

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Ваюнга из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась еще в мае 2025 года.

- Боец пал во время выполнения поставленной задачи. Ему было 22 года. Церемония прощания состоится 28 мая 2026 в ритуальном зале на улице Высоцкого, - говорится в сообщении администрации.

Защитника Отечества похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой». В памяти семьи и друзей Алексей Ваюнга навеки останется примером храбрости, мужества и верности.

