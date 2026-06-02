«Ваши персональные данные украдены»: сообщение от школьной учительницы превратило жизнь студентки в кошмар

Студентка получила сообщение якобы от школьной учительницы, которая предупредила об утечке персональных данных и попросила дождаться звонка от спецслужб.

С 29 мая по 1 июня 2026 года телефонные аферисты обманули 12 жителей Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба превысила четыре с половиной миллиона рублей. Среди пострадавших оказались трое студентов.

- Студентка получила сообщение якобы от школьной учительницы, которая предупредила об утечке персональных данных и попросила дождаться звонка от спецслужб. Лжесиловики убедили ее задекларировать деньги, и девушка перевела почти 30 тысяч рублей на указанные счета, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Первокурсник увидел в мессенджере объявление о продаже вещей, списался с продавцом, договорился о доставке и потерял около 30 тысяч рублей. 87-летняя пенсионерка отдала 200 тысяч рублей курьеру, поверив, что помогает родственнику, который якобы попал в ДТП и теперь нужны деньги на компенсацию ущерба.

Полиция напоминает, что настоящие силовики никогда не звонят с требованиями перевести деньги. Аферисты специально запугивают людей и давят на эмоции. Не дайте себя обмануть.

