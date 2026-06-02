Пьяный водитель устроил ДТП в Тайшете и превысил норму алкоголя в пять раз.

31 мая 2026 года около шести вечера на перекрестке Пионерской и Ленина в Тайшете столкнулись две Тойоты. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 38-летний водитель RAV4 на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу Land Cruiser, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Одному из водителей понадобилась помощь медиков.

- Второму водителю понадобилась медицинская помощь. Освидетельствование показало, что виновник аварии пьян, содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило норму в пять раз, - добавили в пресс-службе ведомства.

На нарушителя составили три административных материала. Полиция проводит проверку и даст правовую оценку случившемуся. Госавтоинспекция напоминает, что пьяное вождение смертельно опасно и недопустимо.

