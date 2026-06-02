Семья едва не погибла в собственном доме. От трагедии уберегли незнакомцы, проезжающие мимо

К приезду пожарных пламя уже охватило гараж, дом и стоявший рядом автомобиль. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В селе Хомутово на улице Рождественской рано утром 1 июня загорелся гараж. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, проезжавшие мимо люди заметили дым и бросились будить жильцов. Благодаря им из дома успели выскочить пять человек, в том числе двое детей.

- К приезду пожарных пламя уже охватило гараж, дом и стоявший рядом автомобиль. Огонь прошел 127 квадратных метров и угрожал перекинуться на соседние постройки. Благо, этого так и не произошло, спасатели справились со стихией. Никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что пожар начался в районе электрокотла в гараже, точную причину выясняют дознаватели МЧС. При пожаре звоните по номеру 101 или 112.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни... Читайте, что произошло.