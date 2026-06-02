Почти треть компаний Иркутской области подняли зарплаты в первом полугодии 2026

Работодатели Приангарья продолжают бороться за кадры повышением окладов. Опрос hh.ru показал, что 29% компаний региона уже увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудникам, а еще 21% планируют сделать это до конца года. Большинство же, 63%, пока сохраняют оклады на прежнем уровне.

- Чаще всего зарплаты росли в энергетике, там выплаты повысили половина организаций. На втором месте производители продуктов питания с 48%, на третьем телекоммуникационные компании. Также оклады подняли в медицине и фармакологии, электронике, образовании и финансовом секторе, - пишут аналитики hh.ru.

Эксперты связывают рост именно в этих сферах с высокой конкуренцией за специалистов. Работодатели стараются создавать комфортные условия, и рост фиксированной части зарплат остается главным инструментом. В целом по стране оклады подняли 33% компаний.

