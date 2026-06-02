Метеорологи рассказали, какой была весна 2026 в Иркутской области

Весна выдалась близкой к норме, но запомнилась резкими перепадами, возвратами холода и снегом почти в мае.

Метеорологи подвели итоги календарной весны 2026 года в Приангарье. Она выдалась близкой к норме, но запомнилась резкими перепадами, возвратами холода и снегом почти в мае. Об этом рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

- Средняя температура трех месяцев оказалась на градус ниже, чем в 2025 году. Март был теплее нормы на 1,2 градуса, но апрель все отыграл обратно такой же отрицательной аномалией. Май вел себя особенно «нервно»: волны субтропического тепла сталкивались с арктическими вторжениями, доходившими аж от Гренландии, - говорит Инна Латышева.

В Бодайбинском районе 29 апреля зафиксировали +20 градусов, а на следующий день воздух прогрелся лишь до +6, и летний дождь сменился снегом. В итоге иркутские метеостанции вошли в число 50 самых прохладных среди 378 станций России.

Финальные дни весны снова принесли сильные заморозки. Осадков выпало больше обычного, особенно в Жигаловском районе, где норму превысили на 118 %. Для Иркутска весна стала 21-й по теплу за 154 года наблюдений, насчитали 38 прохладных дней и 35 дней с осадками. Температура колебалась от -30 до +30 градусов, а средняя скорость ветра оказалась почти вдвое выше нормы. По прогнозу, июнь ожидается нежарким. Теплые вещи прятать пока рано.

