Президент России назначил Сергея Паволина прокурором Иркутской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Паволина на должность прокурора Иркутской области. Срок полномочий составит пять лет. Указ вступил в силу 1 июня 2026, информация об этом размещена на портале правовой информации.

- Сергей Паволин родился в 1976 году, в 1997 году окончил Саратовскую академию права. С ноября того же года служил в прокуратуре Смоленской области, прошел путь от помощника межрайонного прокурора до начальника отдела, - указано на сайте прокуратуры Мурманской области.

С октября 2013 года работал заместителем прокурора Ростовской области. В марте 2021 года его назначили прокурором Мурманской области. За службу поощрялся Генеральным прокурором, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Теперь он возглавит надзорное ведомство Приангарья.

