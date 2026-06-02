НовостиОбщество2 июня 2026 9:05

Россельхознадзор требует миллиард рублей за свалку в Осинском районе

Мусором завалили почти 75 тысяч квадратных метров, почву загрязнили бензапиреном, серой, нефтепродуктами и цинком
Татьяна ИВАНОВА
Годовой бюджет администрации всего 20 миллионов, поэтому власти предложили вместо денег очистить участки своими силами.

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия подало в суд на администрацию муниципального образования «Бильчир». Причина - огромная свалка на двух участках в Осинском районе, которую нашли еще в 2021 году.

- Мусором завалили почти 75 тысяч квадратных метров, почву загрязнили бензапиреном, серой, нефтепродуктами и цинком. Администрации предписали убрать свалку, но за пять лет ничего не изменилось. В 2023 году суд обязал рекультивировать землю до 1 июня 2024 года, но проверка 2025 года показала, что мусор на месте, - рассказывают в Арбитражном суде региона.

Теперь Россельхознадзор требует возместить ущерб деньгами - больше миллиарда рублей. В администрации ответили, что их годовой бюджет всего 20 миллионов, и предложили вместо денег очистить участки своими силами. Осинскому району уже выделили субсидию на разработку проекта. Арбитражный суд рассмотрит дело и решит, как возмещать вред.

