Экс-мэр Тулуна обжаловал приговор в кассационном суде.

Защита бывшего мэра Тулуна подала жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В материалах дела указано, что суд уже зарегистрировал документы и готовится к рассмотрению. Ранее экс-градоначальника признали виновным в нескольких преступлениях и приговорили к реальному сроку.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, с 2014 по 2023 год он не принял мер к расселению 29 семей из аварийного общежития. В 2020 году, превысив полномочия, незаконно предоставил жилье людям из 11 домов, которые не пострадали от наводнения. Из-за этого те, чьи дома действительно разрушил паводок, остались без крыши над головой.

Также бывший мэр через подставных лиц прибрал к рукам муниципальный участок, оформил его на сына и построил дом, нанеся городу ущерб больше чем на миллион рублей. Суд первой инстанции назначил пять лет колонии общего режима и на три года запретил занимать руководящие должности.

Областной суд смягчил приговор до 4 лет 11 месяцев из-за истечения срока давности по одному из эпизодов. Землю и дом конфисковали в пользу государства. Приговор уже вступил в законную силу, но защита попытается оспорить его в кассации.

