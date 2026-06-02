НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:57

Житель Забайкалья так не хотел расстраивать любимую, что загремел в колонию на два года: он поплатился за ложь полиции

Татьяна ИВАНОВА
В Забайкалье мужчину осудили за ложное сообщение о теракте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Забайкалья нашел оригинальный способ не возвращаться домой пьяным. Как пишет ZabNews, мужчину, уже не раз судимого за кражи, накрыло тоской после смерти родственника. Он выпил лишнего и понял, что в таком виде к любимой лучше не соваться.

- Выход придумал нестандартный… Отправиться на ночлег в камеру! Для этого пришел в дежурную часть полиции и заявил, что заложил бомбу в магазин. Желание исполнилось с большим запасом, - пишут журналисты.

За ложное сообщение о теракте Могочинский районный суд назначил два года колонии строгого режима. 2 июня 2026 судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда оставила приговор в силе. Теперь ночлег вне дома обеспечен, причем надолго.

