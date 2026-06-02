Эксперт объяснила, почему летом можно поправиться, даже если почти не ешь

Психолог и нутрициолог Анна Слип рассказала NEWS.ru, откуда летом берутся лишние килограммы при полном отсутствии аппетита. В жару мозг специально приглушает чувство голода, потому что переваривание пищи разогревает тело, а это в зной ни к чему.

- Гормон голода падает, гормоны сытости растут. Казалось бы, идеальные условия, чтобы похудеть, но есть нюанс. Тяга к холодному и жидкому берет свое. Лимонад или, например, мороженое не воспринимаются как серьезная еда, хотя на деле это концентрат сахара и калорий. Летом продажи таких продуктов подскакивают на 40-50%, и калории набегают незаметно, - пояснила Слип.

К обычной еде прибавляются сладкие напитки, мороженое, алкоголь, сезонные фрукты. По отдельности мелочь, а вместе - суточный перебор калорий. Добавляет проблем и погода: жара и длинный световой день ухудшают сон, а недосып поднимает гормон голода.

