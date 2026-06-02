Три автомобиля столкнулись на Академическом мосту в Иркутске

Три автомобиля столкнулись на Академическом мосту. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Вечером 2 июня 2026 года на Академическом мосту в Иркутске столкнулись три автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель Mazda RX-8 ехал из Свердловского округа в Октябрьский, не справился с управлением и врезался в ограждение.

- После этого по цепочке задело Kia Rio и Honda Stream. Пассажирку Honda Stream отвезли в больницу на обследование. На месте работают инспекторы, они выясняют обстоятельства аварии, - говорится в сообщении ведомства.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть внимательнее на мостах. На месте ДТП образовалась пробка.

