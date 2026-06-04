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НовостиПроисшествия4 июня 2026 10:26

Директора турфирмы отправили под домашний арест после гибели туристов на Байкале

Обвиняемая знала, что у аэролодки нет разрешительных документов на перевозку пассажиров
Татьяна ИВАНОВА
Директора турфирмы отправили под домашний арест после гибели туристов на Байкале.

Директора турфирмы отправили под домашний арест после гибели туристов на Байкале.

Фото: СУ СКР по Бурятии.

4 июня 2026 года суд избрал меру пресечения директору коммерческой организации, которая продавала экскурсию по Байкалу, закончившуюся трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СКР, женщину поместили под домашний арест.

Напомним, трагедия случилась 19 мая в Бурятии. Аэролодка «Север» с туристами из Москвы и Подмосковья перевернулась. На борту находились 17 человек при допустимой загрузке в 10-12 пассажиров. Прогулка не входила в обязательную программу тура и стоила дополнительные пять тысяч рублей с человека. Десять человек выбрались на берег сами, остальным помогли спасатели, спасли и 14-летнего подростка. Пятеро погибли.

- По версии следствия, обвиняемая знала, что у аэролодки нет разрешительных документов на перевозку пассажиров, и понимала, что безопасные услуги предоставить невозможно. Несмотря на это, 19 мая она продала тур пятнадцати туристам, - сообщали ранее в СКР республики.

Ранее суд уже арестовал владельца аэролодки и отправил под домашний арест капитана. Следователи продолжают допрашивать участников и выяснять все обстоятельства трагедии. По факту случившегося заведено два уголовных дела.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что за одни сутки в полицию Читы поступило сразу пять заявлений от пожилых женщин. Все они рассказали одну и ту же историю: после звонка неизвестных к ним домой пришёл молодой человек и забрал наличные. Суммы - от 150 до 500 тысяч рублей. Продолжение.