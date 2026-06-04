Директора турфирмы отправили под домашний арест после гибели туристов на Байкале. Фото: СУ СКР по Бурятии.

4 июня 2026 года суд избрал меру пресечения директору коммерческой организации, которая продавала экскурсию по Байкалу, закончившуюся трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СКР, женщину поместили под домашний арест.

Напомним, трагедия случилась 19 мая в Бурятии. Аэролодка «Север» с туристами из Москвы и Подмосковья перевернулась. На борту находились 17 человек при допустимой загрузке в 10-12 пассажиров. Прогулка не входила в обязательную программу тура и стоила дополнительные пять тысяч рублей с человека. Десять человек выбрались на берег сами, остальным помогли спасатели, спасли и 14-летнего подростка. Пятеро погибли.

- По версии следствия, обвиняемая знала, что у аэролодки нет разрешительных документов на перевозку пассажиров, и понимала, что безопасные услуги предоставить невозможно. Несмотря на это, 19 мая она продала тур пятнадцати туристам, - сообщали ранее в СКР республики.

Ранее суд уже арестовал владельца аэролодки и отправил под домашний арест капитана. Следователи продолжают допрашивать участников и выяснять все обстоятельства трагедии. По факту случившегося заведено два уголовных дела.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что за одни сутки в полицию Читы поступило сразу пять заявлений от пожилых женщин. Все они рассказали одну и ту же историю: после звонка неизвестных к ним домой пришёл молодой человек и забрал наличные. Суммы - от 150 до 500 тысяч рублей. Продолжение.