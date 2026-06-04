Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере лесовосстановления. Фото: «Полюс».

Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере лесовосстановления. Обмен передовым опытом между партнёрами повысит эффективность экологических мероприятий в регионе.

«Полюс» за последние 6 лет высадил в Приангарье порядка 7,5 миллиона сеянцев сосны. Это позволило восстановить тысячи гектаров лесного фонда. В 2026–2028 годах компания организует посадку и уход за деревьями на площади более 2500 гектаров.

Чтобы обеспечить максимальную приживаемость, компания внедрила три ключевых правила: использование сеянцев с закрытой корневой системой из местных питомников, полный переход на весеннюю посадку и обязательный трёхлетний агротехнический уход за каждым участком.

«Полюс» и Приангарье усиливают заботу о сибирской тайге. Фото: «Полюс».

«Полюс» также применяет современные цифровые технологии для контроля качества работ. Помимо проверок специалистами, компания использует снимки из космоса и аэрофотосъёмку с беспилотников, что позволяет оперативно сверять состояние посадок с проектом.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

«У нашего региона колоссальный опыт ведения лесного хозяйства. И такие масштабные задачи требуют постоянного развития управленческих подходов. Уверен, что углубление сотрудничества с «Полюсом» позволит нам продолжить совершенствование региональных экологических программ».

Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков:

«Забота о природе для нас — это долгосрочные инвестиции в экосистему регионов нашей деятельности. Мы внедрили жёсткие внутренние стандарты: от закупки качественного материала до цифрового контроля приживаемости. Информационный обмен с Правительством Иркутской области поможет сделать эту работу ещё более прозрачной и эффективной для региона».