Прокуратура Чунского района добилась компенсации для избитого подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Чунского района вмешалась в конфликт двух подростков. Инцидент произошёл в июне 2025 года на улице 50 лет Октября в рабочем посёлке Чунский. Между 15-летним парнем и его одноклассником началась словесная перепалка, которая закончилась ударом в голову. Медики оценили причинённый вред как лёгкий. После проверки обидчика поставили на профилактический учёт.

Мать пострадавшего обратилась за защитой в прокуратуру. Ведомство подало иск в суд о взыскании моральной компенсации с родителей виновника.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с законных представителей обидчика. Подростку выплачено 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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