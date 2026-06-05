Участковый отговорил сибирячку от непоправимого шага: она едва не отдала мошенникам более 700 тысяч

Полицейские в Зиминском районе спасли женщину от потери 706 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В селе Масляногорск Зиминского района участковый получил сигнал: сибирячка находится под воздействием телефонных мошенников. Полицейский немедленно выехал к ней на работу. Но даже когда полицейский стоял рядом, женщина продолжала разговор с аферистами и не реагировала на его предупреждения.

Выяснилось, что обман начался со звонка в мессенджере от лжесотрудницы энергосбытовой компании. Под видом проверки приборов учёта она попросила коды из смс, которые жулики использовали для оформления займов. Затем подключился «представитель Роскомнадзора», сообщивший о взломе «Госуслуг» и доверенности на гражданина недружественной страны. Дальше женщину готовили к переводу всех накоплений на «безопасный счёт».

- К моменту вмешательства полиции аферисты уже получили доступ к 706 тысячам рублей. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников и помощи банка деньги удалось полностью вернуть владелице, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

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