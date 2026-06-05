Девочка пришла за отцом, как вдруг произошло страшное: на нее с ножом напала соседка

Следователи завели уголовное дело, женщину заключили под стражу. Фото: СУ СКР по Бурятии.

В Советском районе Улан-Удэ женщина напала с ножом на девочку-соседку. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, сейчас ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Все случилось днем 3 июня в доме на улице Былинная. Женщина выпивала вместе с соседом. В разгар застолья пришла дочь этого мужчины - она хотела забрать пьяного отца домой. Между хозяйкой и девочкой вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и ударила несовершеннолетнюю прямо в грудь. Потерпевшая получил колото-резаное ранение, опасное для жизни, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовное дело. Женщину заключили под стражу. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в эфире федерального телеканала вышел выпуск ток-шоу «ДНК» про семью из Иркутской области. На сцену вышел мужчина, потребовавший провести ДНК-тесты на четверых детей. Читайте подробности.