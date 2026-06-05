В Забайкалье подросток забрал телефон знакомого и втайне оформил три кредита

Оперативники быстро нашли подозреваемого, телефон изъяли и вернули владельцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Забайкалья хотел просто отправить знакомого парня за покупками, а в итоге лишился крупной суммы. Как сообщает «АиФ-Забайкалье» со ссылкой на МВД региона, он дал 17-летнему подростку свой смартфон, на котором было установлено банковское приложение, и попросил сходить в магазин. Парень с заданием справился, но заодно заглянул в онлайн-банк.

- Пока хозяин телефона спал, подросток оформил на его имя три кредита на общую сумму 260 тысяч рублей. Когда мужчина проснулся, ни гаджета, ни денег уже не было, - пишут журналисты.

Он сразу обратился в полицию. Оперативники быстро нашли подозреваемого, телефон изъяли и вернули владельцу. Заведено уголовное дело.

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