Куда пойти учиться и работать: в Иркутске пройдет День абитуриента

20 июня в Иркутске пройдет День абитуриента Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в иркутском Доме молодежи (ул. Декабрьских Событий, 102/1) пройдет День абитуриента. Начало в 12:00.

Приглашают школьников, студентов колледжей и их родителей. На одной площадке соберутся ведущие вузы Иркутской области и крупные региональные работодатели.

Абитуриенты и их родители смогут получить полную информацию о процессе поступления, узнать о специальностях, проходных баллах. Отдельный блок посвятят карьерным перспективам: стажировкам, целевому приему, свободным местам для студентов.

- Компании-партнеры представят информацию о стажировках, целевом обучении и возможностях трудоустройства, - сообщили в администрации Иркутска.

20 июня в Иркутске пройдет День абитуриента Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Организаторами выступят министерство по молодежной политике Иркутской области и Дом молодежи.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, День молодежи в Иркутске отпразднуют 27 июня на площади Конституции и у Дома молодежи. Гостей ждут три тематические площадки («Мечта», «Гордость», «Единство»), концерт с хитами на современный лад и встречи с участниками СВО, спасателями, врачами и волонтерами. Читайте подробности.