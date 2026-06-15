Экипаж упавшего в Боханском районе самолета везут в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверых летчиков военного самолета ТУ-22М3, который рухнул при заходе на посадку недалеко от села Каменка, доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, члены экипажа успели катапультироваться, их нашли местные жители. Все живы. Напомним, борт выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Жертв и разрушений на земле нет. На месте падения работают пожарные, пламя уже взяли под контроль на площади 400 квадратных метров. Медики осматривают экипаж, при необходимости летчиков готовы эвакуировать в областной центр. Информация уточняется.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Читайте подробности.