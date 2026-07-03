Сеть независимых заправок возобновила продажу бензина в Иркутске и Ангарске

На всех семи точках продают и 92-й, и 95-й. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сеть независимых заправок «КрайсНефть» возобновила продажу бензина. Утром 3 июля заработали сразу семь станций в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны. До этого момента на них действовали жесткие ограничения, а заправиться было практически невозможно. Теперь водители говорят, что очереди заметно сократились - в среднем люди проводят на АЗС полтора-два часа.

В областном центре открыты заправки на улицах Сергеева, Трактовой, Челябинской, Ширямова, Старокузьмихинской, а также на Ангарской в микрорайоне Южный поселка Мамоны. В Ангарске бензин отпускают на АЗС в 14-м микрорайоне. На всех точках продают и 92-й, и 95-й.

- Правила остаются строгими. В одни руки дают не больше 30 литров, заливать топливо разрешено только в бензобак - канистры и прочая тара под запретом. Онлайн-сервисы и топливные карты сторонних компаний временно не работают. Кроме того, на заправках возможны короткие технические перерывы - например, когда идет слив бензовоза, - предупреждает КрайсНефть.

В компании просят водителей соблюдать очередность и не занимать места для знакомых. Если такой случай заметят, в заправке откажут. Люди с инвалидностью I и II группы обслуживаются вне очереди - для этого нужна справка и соответствующий знак на автомобиле.

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