Проезд в маршрутках и автобусах Иркутска подорожает с 14 июля. Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перевозчики уведомили администрацию о повышении стоимости проезда в маршрутках и автобусах Иркутска в июле 2026. Как изменятся цены – читайте в материале КП-Иркутск.

Каких маршрутов коснется повышение стоимости проезда в Иркутске в июле 2026

Так с 14-го числа поездка на автобусе № 10 «Ново-Ленино - Завод нерудных материалов» будет стоить 45 рублей. С 15 июля изменятся тарифы на маршрутах № 3 «6-ой пос. ГЭС (м/р Юбилейный) - Студгородок - Ц. рынок - Аэропорт», № 80 «Областная больница - Студгородок - Ж.Д. Вокзал - Аэропорт - ул. Пискунова - ул. Байкальская - Студгородок - Областная больница», № 56 «м/р Солнечный - пр. Радищева», № 81 «Центральный рынок - Китай город» и № 83 «м/р Радужный - Ц.Рынок».

- Автобусы № 3 и № 80 будут возить пассажиров за 60 рублей днем и 65 рублей после восьми вечера, маршруты № 56, 81 и 83 подорожают до 65 рублей, - говорится в сообщении мэрии.

На сколько поднимут цены в маршрутках и автобусах Иркутска в июле 2026

С 16 июля вырастет стоимость на № 10к «7 м/р Н. Ленино - Иркутск-2», № 65 «7 м/р Н. Ленино - Ц. Рынок» и № 45 «м/р Первомайский - плотина ГЭС - Аэропорт». Первые два маршрута обойдутся в 45 рублей днем и 50 рублей вечером, а № 45 - в 65 рублей.

С 17 июля по 65 рублей будут стоить поездки на № 2 «Ц. Рынок - 6-й пос. ГЭС», № 4 «Ц.Рынок - м/р Университетский» и № 16к «м/р Солнечный - сквер им. Кирова», а маршрут № 66 «7 м/р Н. Ленино - Автовокзал» подорожает до 50 рублей.

С 18 июля до 65 рублей вырастет тариф на № 10т «Реабилитационный центр - пл. ГЭС - Ц.Рынок». Напомним, коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно менять стоимость, уведомив об этом мэрию. Вот такое ждет повышение стоимости проезда в маршрутках и автобусах Иркутска в июле 2026.

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