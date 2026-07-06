Глава СК затребовал доклад о ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе

Оба транспортных средства съехали с дороги и перевернулись. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании аварии с участием школьного автобуса на трассе «Сибирь». Как сообщили КП-Иркутск в СК региона, уголовное дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ДТП случилось утром 6 июля на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» у деревни Еловое Тайшетского района. Там столкнулись легковой автомобиль «Toyota Town Ace Noah» и школьный автобус «ГАЗ Next». Оба транспортных средства съехали с дороги и перевернулись.

- В автобусе находились 16-летняя школьница и сопровождающий, которые ехали на сдачу экзамена. Оба пассажира и водитель автобуса получили травмы. В легковушке также пострадали трое, включая детей семи и восьми лет, - рассказывают ранее в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, дети были пристегнуты, что помогло избежать более тяжелых последствий. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства и проверяют техническое состояние автобуса. Расследование продолжается на контроле у главы СК.

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