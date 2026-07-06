Школьный автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь», есть пострадавшие. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе 6 июля 2026 года произошло утром на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» у деревни Еловое. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, там столкнулись легковой автомобиль и автобус, все случилось из-за неправильно выбранной дистанции.

Пострадавшие в ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе 6 июля 2026

Оба транспортных средства съехали с дороги и перевернулись. В автобусе находились 16-летняя школьница и взрослый, который ехал вместе с ней на сдачу государственного экзамена. Оба пассажира и водитель автобуса получили травмы. В легковушке также пострадали трое, включая детей семи и восьми лет, им оказали медицинскую помощь.

Причины ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе 6 июля 2026

Дети перевозились в удерживающих устройствах, и это, по предварительным данным, помогло избежать более тяжелых последствий. Следователи и прокуратура начали проверки. Специалисты выясняют обстоятельства аварии, проверят техническое состояние автобуса и прохождение медосмотра водителем.

Подробности ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе 6 июля 2026

Проводится доследственная проверка по статье об оказании небезопасных услуг. Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными на трассах, когда в салоне находятся дети. Берегите себя.

Вот что известно о ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе 6 июля 2026.

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