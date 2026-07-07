В Хомутово открылась АЗС для разгрузки иркутских заправок. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Хомутово Иркутского района открылась автозаправочная станция «Роснефти». Об этом днем 7 июля 2026 года сообщил губернатор Игорь Кобзев. Заправка должна перераспределить поток автомобилистов и снять часть нагрузки с городских АЗС, где очереди пока сохраняются. Также в ближайшее время планируют открыть три станции сети «ОМНИ». Это добавит топлива на рынок и даст водителям больше вариантов для заправки.

Правила на всех АЗС региона остаются прежними. На станциях «Роснефти» в бак заливают до 50 литров в сутки, на остальных - до 30 литров. Канистры по-прежнему под запретом, хотя для жителей удаленных поселков и предприятий, которые не могут пригнать технику к колонке, сделали исключение - им нужно получить подтверждающие документы в местной администрации. Вне очереди обслуживают инвалидов и экстренные службы.

Цены на «Роснефти» держатся на уровне: АИ-92 стоит 65,20 рубля за литр, АИ-95 - 68,80, дизель - 85,20. На других сетях топливо дороже. Уточнить наличие бензина можно по телефону 122 или на сайтах заправочных станций.

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