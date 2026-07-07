Волонтеров отозвали с заправок Иркутской области после снижения ажиотажа

Очереди на автозаправках в Приангарье постепенно сокращаются. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Очереди на автозаправках в Приангарье постепенно сокращаются. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на большинстве АЗС ажиотаж снизился, поэтому власти решили отозвать волонтеров, которые помогали следить за порядком.

- Искренне признателен им за помощь. Они смогли снять напряженность, грамотно распределяли очереди и объясняли водителям порядок действий. Если возникнет необходимость, волонтеры готовы вернуться, - написал глава региона.

Параллельно за ценами на топливо следят специалисты Федеральной антимонопольной службы, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости и защитить права автомобилистов. На заседании оперштаба власти сверили часы с независимыми АЗС и продолжают работу над их обеспечением топливом.

Не обходится и без инцидентов. Напомним, в поселке Усть-Ордынском водитель, не захотев ждать очереди, начал оскорблять и угрожать людям, а также полицейскому. Дебошира задержали, он признал вину, заведено уголовное дело. Губернатор призвал жителей даже в сложных условиях сохранять спокойствие и не провоцировать конфликты.

Подробнее о ценах на бензин на 7 июля читайте в материале КП-Иркутск.