Лиственницу на Ольхоне, которой 777 лет, признали старейшим деревом России. Фото: Гала СИБИРЯКОВА.

Байкал могуч! И даже деревья там растут особенные. Чего только стоит огромная сибирская лиственница, которую местные с любовью называют «Страж Ольхона». Она растет на этом байкальском острове вот уже 777 лет! Эксперты центра древесных экспертиз «Здоровый лес» назвали ее старейшей в России.

Подумать только, снег и морозы, дождь, ветер, жара - все байкальской лиственнице нипочем! Пока остальные деревья погибали и на их месте росли новые, она спокойно пережила смену эпох. И за семь столетий не просто не обветшала, а только стала крепче. Три ее ветви проросли в землю, превратившись в толстые стволы - как говорят сибиряки, они стали ее «дочерями». Коренные буряты, живущие на Байкале, к древнему дереву относятся с особым почтением, как к пожилому существу.

- «Страж Ольхона» уже внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев, а в будущем может получить почетный статус «памятника природы», - рассказывали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Увы, находятся те, кто не дорожит этим живым свидетелем семи веков. На его стволе у земли заметны следы от костра, который развели явно не местные…

Есть и еще один старожил на песчаных берегах Ольхона. Это сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Она заняла в рейтинге самых старых деревьев страны почетное третье место.

Их возраст подсчитали специалисты-дендрологи во время экспедиций «Деревья - памятники живой природы» и «Древо Байкала». Ведь важно не просто узнать, насколько дерево старое, но и как за ним ухаживать, как поддерживать в нем жизнь и не навредить.

А еще в топ-5 старейших деревьев России вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Каждому из них - не менее пяти сотен лет.

КОНКРЕТНО

Самые старые деревья страны

1. Лиственница на Байкале - 777 лет.

2. Сосна из Хакасии - 753 года.

3. Сосна на Байкале - 606 лет.

4. Дуб из Псковской области - 598 лет.

5. Дагестанский дуб - 508 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сосна «Царица Ольхона» получила статус памятника живой природы

Возраст сосны - более 400 лет (подробности)

Необычные лиственницы на Большой Байкальской тропе получили паспорт с именем

Они не раз попали на фотографии туристов из Иркутска и других городов стран (подробности)

Самой древней лиственнице на байкальском острове Ольхон — 775 лет

У дерева есть свой паспорт и имя (подробности)