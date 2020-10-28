Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 октября:за сутки умерли еще 13 человек

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 28 октября. Рост заболеваемости коронавирусом в Иркутской области отмечается в регионе уже в течение месяца, на данный момент ежедневно подтверждается более 200 случаев заражения COVID-19. Так сегодня, 28 октября, оперативный штаб сообщает еще о 228 зараженных. За сутки было госпитализировано 59 человек. Всего в больницах Приангарья под наблюдением медиков находятся 3714 пациентов.

Общее число случаев заражения коронавирусом на территории региона - 23849. Радует, что из них уже 19074 человек выздоровели, за минувшие сутки выписали 110 справившихся с инфекцией.

К несчастью, борьба с новой коронавирусной инфекцией, как и в большинстве регионов нашей страны, не обошлась без жертв. Летальным исходом закончилось течение болезни 401 заболевших COVID-19. Только за последние сутки сообщается о смерти 13 пациентов. Еще 114 с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 28 октября. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 28 октября: отменили оздоровительные смены в детских лагерях

Отправить ребенка во время осенних и зимних каникул в детские лагеря в этом учебном году, увы, не получится. Такое решение, как сообщает санитарно-эпидемиологическая комиссия при правительстве Иркутской области, вызвано ростом случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске, 28 октября: медикам, продолжат доплачивать за лечение больных COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, которого, кстати, также госпитализировали из-за заболевания коронавирусом, накануне направил в Законодательное собрание проект с необходимостью продлить медикам выплаты. Средства будут выделяться тем врачам, что лечат заболевших COVID-19. Проект будет рассмотрен депутатами на заседании 11 ноября.

Коронавирус в Иркутске, 28 октября: где легче заразиться коронавирусом

Об этом корреспондент «КП» спросила заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, директора НИИ Биомедицинских технологий Иркутского государственного медицинского университета Владимира Злобина. Профессор рассказал, что легче всего заразиться в замкнутых пространствах, в общественном транспорте, где соблюдать социальную дистанцию затруднительно. Также в списки риска – танцевальные клубы, торговые центры. Куда еще не стоит ходить, чтобы не подхватить инфекцию во время пандемии, читайте здесь.

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