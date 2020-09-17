Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 сентября: в регионе продолжают болеть 1703 сибиряка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 17 сентября. В Иркутской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердился лабораторно еще у 81 заболевшего (из этого числа 10 случаев заражения - в Иркутске). С начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 18 139 человек. К счастью, большинство из них уже здоровы. За сутки выписан 91 сибиряк. Медики сумели помочь в общей сложности 16 140 пациентам.

«В больницах остаются 665 инфицированных, у 22 из них болезнь протекает в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1038 зараженных лечат амбулаторно».

Также 17 сентября стало известно о смерти еще трех пациентов от COVID-19. С начала распространения коронавируса в регионе умерли уже 296 человек: причиной смерти 211 стала новая коронавирусная инфекция, еще 85 зараженных скончались от сопутствующих болезней.

Статистика коронавируса в Приангарье. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 17 сентября: на карантин в школах уходят всем классом

Если коронавирусом заразится один из учеников, на карантин отправляется весь класс. Таковы правила. И они работают. Накануне стало известно, что десять классов в трех школах Усть-Илимска перестали ходить в школу из-за COVID-19. На прошлой неделе такой случай произошел в Тайшете. Там новой коронавирусной инфекцией заболела старшеклассница.

Как рассказали тогда в Роспотребнадзоре, в обязательном порядке у всех учеников на 8-10 день возьмут анализ на коронавирус, если у кого-то обнаружат COVID-19, то карантин классу, скорей всего, продлят.

Коронавирус в Иркутске, 17 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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