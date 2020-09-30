Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 сентября: в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 30 сентября. Расслабляться не стоит. Медики в Приангарье снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба за сутки коронавирус подтвердился у 92 заболевших. В больницы попали еще 58 человек. В общей сложности под круглосуточным присмотром медиков сейчас 1101 пациент. Еще 608 – с легким течением болезни – проходят амбулаторное лечение. За сутки выздоровели 80 человек, в общей сложности с инфекцией справились 17 141.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Приангарья – 19 168», - сообщают региональные власти.

Увы, с начала пандемия COVID-19 в нашем регионе скончались 318 человек с таким диагнозом (четверо из них за минувшие сутки). Коронавирус унес жизни 229 сибиряков, еще 89 с таким же диагнозом скончались из-за иных болезней.

Коронавирус в Иркутске, 30 сентября. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 сентября: два госпиталя для больных COVID-19 снова откроют в Иркутске

Сложившаяся ситуация – рост заболеваемости коронавирусом в Иркутской области – вынуждает вновь увеличивать количество коек для больных COVID-19. Сокращать их число начали в июле, когда регион вышел на плато и с каждым днем стали выявлять меньше случаев заражения. Однако, со второй декады сентября положение дел изменилось. Заболевших становится больше. Причем медики отмечают, что, по сравнению с весной, чаще стали заболевать молодые.

Количество коек в медучреждениях уже увеличили на 300 – до 1600. Но и этого в скором времени может стать мало. Так снова на базах Иркутской городской клинической больницы №10 и Областного гериатрического центра 1 октября снова развернут ковидные госпитали. В них смогут пройти лечение еще 120 и 55 человек, соответственно.

«Амбулаторно пациентов с коронавирусом лечат в 84 амбулаторно-поликлинических учреждениях области», - рассказала пресс-службе регионального правительства начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

Напомним, что масочный режим в Приангарье продлен "до устранения угрозы заражения COVID-19", а люди старше 65 лет могут оставаться на больничных до 12 октября.

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