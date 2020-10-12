Зэк, осужденный за тяжкое преступление, сбежал из колонии-поселения в Усть-Куте

Заключенный Денис Чернышов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Усть-Куте полиция и ГУФСИН вот уже два дня ищут заключенного, который сбежал из колонии-поселения № 20. Еще 10 октября 26-летний Денис Чернышов не явился на вечернюю проверку, после чего был сразу объявлен в розыск.

- Мужчина отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, - уточнили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Напомним, что в колонии-поселении, заключенные могут свободно передвигаться по территории без конвоя, а также носить гражданскую одежду.

В пресс-службе регионального МВД сообщают приметы сбежавшего зэка. Его рост 157 см, черные волосы, лоб прямой, овальное лицо, темные глаза. Был одет в черные кроссовки с логотипом белого цвета «Reebok», зимний темно-синий спортивный костюм с логотипом черного цвета на правом рукаве «Puma», белую футболку, черную вязаную шапку с логотипом «Nike». С собой у него может быть черно-синяя сумка.

Ну а в Ангарске тем временем продолжаются поиски заключенного 61-летнего Николая Грачева. Еще 21 августа, мужчина, сидевший в заключении с 2018 года за грабеж, сбежал из колонии-поселения при ИК № 15.

Его приметы также известны. Рост 170 сантиметров, седые волосы, карие глаза, раздвоенный подбородок, сутулое телосложение. Был одет в серую мастерку, серое трико, черную кепку. Может носить очки.

Если вы увидите похожих под описание мужчин, сразу звоните в полицию!

Заключенный Николай Грачев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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