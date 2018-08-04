2018-08-04T11:02:16+03:00
Происшествия

Убийца борца Юрия Власко из Бурятии пожаловался на ухудшение здоровья

В республике идет суд над теми, кто год назад до смерти забил претендента на олимпийское золото
Яна ЛИСИНА
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Юрия Власко убили год назад.Юрия Власко убили год назад.Фото: Предоставлено
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В Бурятии начался суд по громкому делу об убийстве спортсмена Юрия Власко, которого год назад забили до смерти в курортном поселке на берегу Байкала. Накануне СИЗО, где находятся обвиняемые, посетил Уполномоченный по правам человека в республике. Ему один из обвиняемых пожаловался на ухудшение здоровья.

- Боли в коленных суставах, не проводят медицинские исследования, - сообщил он омбудсмену.

Это обращение не останется без внимания. Проверят. Тем временем, общественность Бурятии выступает за жесткое наказание убийцам Юрия Власко. 20-летнего парня, победителя первенства Европы, подающего надежды спортсмена по вольной борьбе, здесь любили и уважали все. В память спустя год даже нарисовали портрет Юры на фасаде общежития напротив колледжа, где он учился.

Напомним, год назад Юрий после соревнований приехал на Байкал вместе с друзьями. Один из его приятелей на дискотеке повздорил с местным парнем из-за девушки. Так, друзьям Власко как это говорят в народе «забили стрелку» на пляже. Пришел туда и Юрий. О потасовке приятели даже и не думали. А вот та сторона, видимо, готовилась. Спортсмена забили до смерти: один ударил ножом в грудь, другой бил металлическим прутом по голове, третий устроил стрельбу из травматического пистолета по друзьям Власко. Шокирующее видео массовой драки попало в интернет и позже легло в основу уголовного дела. На скамье подсудимых трое обвиняемых, всем им грозит пожизненный срок.

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