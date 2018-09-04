Семьям погибших в крушении Ми-8 в Иркутской области выплатят компенсацию в 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-04T09:20:04+03:00

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Пока Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выясняет причины крушения вертолета Ми-8, которое произошло 2 сентября в Иркутской области, руководство аваикомпании, которой принадлежало воздушное судно, уже занялось страховыми выплатами семьям погибших.

- Вместе с компанией-страховщиком мы решаем вопрос по незамедлительным выплатам страховых компенсаций, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Каждая семья получит по 2 025 000 рублей. Кроме того, руководство авиакомпании принято решение о выплате дополнительных компенсаций родственникам членов экипажа из собственных средств в 1 000 000 рублей каждой семье. Таким образом близкие погибших получат более 3 миллионов рублей.

.Фото: Наталья ВИБЕ

Напомним, Ми-8 с бортовым номером RA 25502 2 сентября в 11.00 вылетел из Усть-Кута для перевозки геологов и оборудования. На борту находились 3 члена экипажа: командир, второй пилот и бортмеханик. Вертолет должен был совершить посадку и забрать геологов в 12:40 и вернуться в Усть-Кут в 15:00. Но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Сразу на поиски вертолета вылетел другой вертолет Ми-8, но найти воздушное судно удалось найти только утром, 3 сентября. Ми-8 разбился в 123 км от поселка Нижнеангарск и в 291 км от Усть-Кута, в труднодоступной местности. Все трое членов экипажа погибли.

Командир экипажа Антон Марков. Фото: соцсети

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