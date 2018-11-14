Модно сейчас одеваться намного теплее: иркутяне написали песню об арт-директоре Louis Vuitton с застрявшего рейса Париж-Шанхай

Трое суток иркутяне следили за судьбой французских пассажиров рейса Париж-Шанхай, которые не могли вылететь из аэропорта Иркутска из-за поломки двух Boeing-777 подряд. Пока шеф-повара ресторана в отеле отогревали французов горячим русским борщом и котлетами, энтузиасты успели написать туристам песню. Причем на двух языках – на русском и французском.

За пассажирами из Франции прилетел уже третий бортФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Сердце сибиряков нараспашку, мы рады гостям из Парижа, Милана и Ниццы, - намекают авторы песни Игорь Бялоус и Сергей Мядзелец на гостеприимство, которое иностранцам оказали в Иркутске. – Смотрят на вас иркутяне, в душе холодея. У нас для Витонна Луи есть идея: модно сейчас одеваться намного теплее. Здесь авторы уже рассказывают об арт-директоре дома моды Louis Vuitton, которая также «застряла в Сибири» и сообщила об этом в соцсетях, а также на одежду французов. Ведь французы в мороз были одеты в легкие осенние куртки и туфли. И это неудивительно, ведь в Париже сейчас около +15.

Услышали этот хит сами пассажиры или нет неизвестно. Ранним утром, 14 ноября, они наконец вылетели из Иркутска в Шанхай на третьем по счету Boeing-777, который прислали за ними из Парижа. Остальные два лайнера по-прежнему припаркованы около взлетной полосы аэролорта Иркутска.