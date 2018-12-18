Смерть на уроке физкультуры: школьник из Иркутской области почувствовал себя плохо на занятиях и умер по дороге в больницу

-Скорую!!!

Учитель физкультуры в одной из школ небольшого городка Зима в Иркутской области подскочил к 16-летнему ученику, который оседал на землю, хватаясь рукой за сердце. ..

Врачи приехали достаточно быстро. Впрочем, для класса, в котором произошла трагедия, время тянулось медленно. Спасти подростка не удалось, он умер по дороге в больницу.

- Проведенная медицинская экспертиза установила предварительную причину смерти – острая сердечная недостаточность, - сообщают в СК РФ по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка.

Сейчас следователи опрашивают всех присутствовавших в момент гибели парня. Они продолжают выяснять подробности произошедшей трагедии.

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