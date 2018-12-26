Сибирский школьник убил одноклассницу из-за долгов, а ее подругу запугал, чтобы молчала

17-летняя Галя Данилова из небольшого городка Иркутской области пропала еще 6-го декабря. 11-классница не вернулась домой после уроков. Родители подняли тревогу, подключилась полиция. Одни думали – найдется, другие шептались, мол, завелся маньяк… А спустя 8 дней город оцепенел от ужаса - девочку нашли. Убитой. Тело обнаружили на заброшенном островке реки. Растерзанную, в ранах от ножа.

Следователи начали распутывать клубок преступления. И вышли на след главных подозреваемых. Ими оказались .. 17-летний одноклассник погибшей Игорь Марков и его 15-летний приятель Сергей из соседней школы. На первом же допросе они во всем признались.

- Игорь играл в онлайн-тотализатор (игра на ставки в Интернете прим. ред. ), - раскрыл «Комсомольской правда» в Иркутске мотив убийства источник в правоохранительных органах. - Ему нужно было погасить долг 70 тысяч рублей. Такую сумму он и занял у одноклассницы. Когда же не смог вернуть - расправился.

Втерся в доверие или вымогал силой?

Галя Данилова - привлекательная, яркая девушка. На ее страничке в соцсетях полно фото, на которых она позирует в элегантных платьях и костюмах. И не скажешь, что девчонке всего 17. Выглядит, как студентка вуза. Жила с матерью, также в семье есть еще младший ребенок. Отец работает в другом городе, но с дочерью общался, регулярно присылал ей деньги.

В начале учебного года Галя перевелась в новую школу. В семье решили, что в той, где девочка училась с первого класса - небольшом учебном заведении на окраине городка, подготовка слабовата. А впереди ЕГЭ. Уверенная в себе, доброжелательная девочка быстро нашла общий язык с одноклассниками. Сдружилась и Игорем Марковым - тем самым, о котором сейчас с ужасом перешептываются местные. В школе он был на хорошем счету - отличник, претендент на золотую медаль, постоянный участник олимпиад и конкурсов. Словом, мальчик «положительный со всех сторон». Правда, из скромной семьи, семьи рабочих. Словом, парень с самого детства понимал, что пробиваться в этой жизни ему придется самому.А педагоги были уверены: «парень далеко пойдет». Правда, была у Игоря слабость, о которой учителя вряд ли догадывались, зато отлично знали его друзья и одноклассники - он любил делать ставки он-лайн, причем на деньги.

- Да этим вся школа увлекается! - судачат в городке. - Не он один был помешан на тотализаторе.

Зачем же Галя одолжила Игорю 70 тысяч рублей, которые он проиграл? Влюбилась в паренька? Может быть. Во всяком случае, эту версию сейчас активно обсуждают. Есть те, кто в этом уверен, есть сомневающиеся.

- Да он же ботан невзрачный в очках, а она - красавица, не мог он ей понравиться, - говорит близкий знакомый девушки, с которым она раньше училась в другой школе. - К тому же она рассказывала мне, что парня у нее нет.

Словом, зачем Галя отдала Игорю деньги - загадка. Может он у нее вымогал купюры? Или сумел втереться в доверие, что неудивительно, по отзывам тех же одноклассников и учителей, Игорь умел произвести о себе хорошее впечатление.

Знакомые не верят, что Галя могла влюбиться в Игоря (слева). Фото: соцсети

Спланировали убийство

В начале декабря Гале позвонил отец и рассказал ей, что ему срочно нужны деньги. Попросил одолжить на время те самые 70 тысяч, что он ей отправлял. Девочка растерялась: надо возвращать долг, причем срочно. В школе подошла к Игорю, объяснила ситуацию. Видимо, уже тогда в голове парня созрел страшный план: единственный способ не отдавать долг - избавиться от девчонки.

Оставалось подкараулить жертву. Вместе с 15-летним приятелем решили заманить Галю домой к Игорю, который жил в частном секторе недалеко от аэропорта.

- Он назначил Гале встречу после уроков возле парка, - со слезами в голосе рассказывает Наталья - сестра главной свидетельницы убийства. - Но та не хотела идти к нему одна, словно предчувствовала что-то. И позвала с собой мою младшую сестру, Вику - с Галей они были лучшими подружками.

По словам Натальи, девочки пришли в назначенное место в 18.00. Подошли и ребята. Объяснили, что деньги дома у Игоря.

- Вика вспоминает, что парни шли впереди, а они - за ними, - рассказывает Наталья. - Всю дорогу сестра шептала Гале, что лучше вернуться и у нее плохое предчувствие. Но та только посмеялась в ответ, мол, чего ты боишься, это же наши одноклассники.

Наконец, они приблизились к бараку. Растерянная Вика не стала заходить в дом и осталась ждать подругу на веранде. Позже школьница рассказывала, что все произошло мгновенно - она услышала крик Гали и глухой звук - словно что-то тяжелое упало. В следующую секунду Игорь пнул дверь, которая резко распахнулась, и Вика увидела страшную картину - Галя лежит на полу, а вокруг - лужа крови. "Добивай ее" - хладнокровно приказал своему младшему приятелю Игорь и подошел к застывшей в ужасе Вике.

- Что ты испугалась? Ничего же не произошло! - ухмыльнулся ей в лицо подросток, зачем схватил за плечи и начал трясти. - Ты понимаешь, что ты сейчас тоже здесь должна лежать! Понимаешь?

- Да, - выдохнула девочка.

- Хочешь жить?

- Да.

- Поклянись, что ничего никому не расскажешь!

Девочка утвердительно мотнула головой. Затем выбежала на улицу и как во сне добралась до дома. Позже она призналась на допросе, что ничего не стала рассказывать родным - испугалась.

- Игорь преследовал ее в школе, - продолжает Наталья. - На перемене подходил и шептал в ухо, что если она все расскажет - он убьет ее и всю ее семью.

Запуганная Вика молчала. Сам Игорь всю неделю, пока волонтеры и полицейские прочесывали округу, вел себя на удивление хладнокровно. А по ночам ...заметал следы.

По одной из версий, замести следы преступления подростку помогала его мать. Фото: соцсети

Хотели инсценировать ограбление

Сначала малолетние изверги спрятали тело одноклассницы в подвал. По слухам, помогала избавиться от тела... мать Игоря. Якобы утром она решила провести уборку на веранде и заметила окровавленные перчатки. Начала допытываться у сына, что случилось. Тот ей все рассказал. Но женщина не пошла в полицию, а решила помочь отпрыску. Как будто он не человека убил, а окно соседское мячом выбил.

- Они хотели инсценировать ограбление, - говорят местные жители. - Сняли с убитой девушки все золотые украшения, вещи и сожгли их в печи. Затем на санках вывезли тело на реку.

Здесь его и обнаружили полицейские. Буквально в этот же день подростков задержали.

- Вика, конечно, в полиции все рассказала, - говорит Наталья. - Вы не представляете, что сейчас творится с девочкой - ведь на ее глазах произошло убийство. Пришлось нанимать ей психолога. Она до сих пор не ходит в школу, так как одноклассники обвиняют ее в том, что она все утаила. Я и сама сильно переживаю. Ведь мы хорошо знали Галю. Какой это был светлый человечек!

- У нас есть проблемные ребята, и все они были под нашим особым контролем, - говорит завуч школы, где учился подросток. - Но этот ученик не вызывал никаких подозрений! Лишний раз убедились, что детская душа, особенно в подростковом возрасте, - потемки.

- Подросткам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы, - сообщают в СК СУ по Иркутской области. - В настоящее время назначены несколько судебных экспертиз. Подростки находятся под стражей.

Мать школьника отпустили под подписку о невыезде, однако и ей грозит реальный срок за соучастие в преступлении.