Это была презентация стула: Иван Ургант высмеял стриптиз в отделении полиции Улан-Удэ

С момента попадания в интернет ролика из отделения полиции №2 в Улан-Удэ, где стриптизерша танцует для оперативников прошла уже неделя, а видео обсуждают до сих пор. Напомним, такой неожиданный сюрприз полицейским преподнесла на День защитника Отечества старший дознаватель этого отдела, которая и вызвала стриптизершу.

Внимательно изучил ролик и телеведущий Иван Ургант, который не смог обойти его стороной в своей программе и как всегда обсудил кадры в фирменной ироничной манере. Правда, первым слово, после просмотра танца на экране, взял соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693659" frameborder="0"></iframe> «Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз. Видео: группа "Омбудсмен полиции".Предоставлено "КП"

- А может, это был не стриптиз, - говорит Дмитрий Хрусталев. - Ведь девушка так и не разделась. Может быть, это была просто оригинальная презентация стула. Почему нет?

- Ты думаешь, в отделении полиции купили новый стул и таким образом решили его презентовать? – переспросил Иван Ургант, после чего выразил, по его словам, коллективное мнение по поводу этой ситуации.

- Когда смотришь подобное видео, возникает одно чувство – неловкость, - серьезно говорит Иван. - Поймайте себя на мысли, нам всем неловко смотреть этот ролик. Неловко смотреть сотрудникам полиции было на это. Неловко было этой девушке, которая впервые танцевала перед людьми в погонах за деньги. Впервые танцевала на линолеуме. Неловко больше всех было певице Сэм Браун, чья песня звучит во время танца. Ведь она поёт «Stop», мол, вам бы лучше остановиться, но никто не останавливался, а всё потому что у бурятских полицейских другое стоп-слово – обед.

Иван Ургант. Фото: скриншот

Кому сейчас точно не до шуток Ивана Урганта, так это той самой сотруднице, которая организовала шоу. После проведенной служебной проверки, ее уволили со службы. А ее начальникам, за низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии.

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