Получили 45 лет на троих: убийцам борца из Бурятии Юрия Власко вынесли приговор

В Бурятии поставлена точка в громком деле об убийстве чемпиона мира по вольной борьбе Юрия Власко. Напомним, трагедия произошла в 29 июля 2017 года, когда 20-летний борец отдыхал с друзьями на берегу Байкала возле села Горячинск. Сыщики восстановили картину тех событий. Рано утром к спортсмену подошел его приятель. Он рассказал Юрию, что ночью на дискотеке у него случился конфликт с местными. Парень был слишком настойчив, пытаясь познакомиться с замужней женщиной. За нее вступился супруг, который, как говорят в народе «забил стрелку» на берегу Байкала. Молодой спортсмен, по словам близких и знакомых был человеком неконфликтным. Но все-таки решил помочь горе-ухажеру и отправился с ним на встречу, чтобы мирно уладить конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="298" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/616333" frameborder="0"></iframe> В сеть попало видео убийства знаменитого борца Юрия Власко. Видео 18+.

Разговор, едва начавшись, тут же перешел в драку. Один из местных жителей неожиданно ударил Юрия Власко ножом в грудь. Дальнейшие события больше напоминали публичную казнь. Второй нападавший налетев со спины, начал избивать спортсмена железным прутом. На его голову обрушился град ударов, от которых борец упал на песок. Юрий Власко попытался встать, но его противники не оставили ему шансов выжить. Продолжая добивать 20-летнего парня. Третий подельник зачинщиков драки достал травматический пистолет и напал палить по приятелям Юрия, которые хотели помочь своему умирающему другу. Так, трагически оборвалась жизнь молодого и перспективного спортсмена.

Новость об убийстве быстро разлетелась по республике, в которой борьба считается национальным видом спорта. Общественность, возмущенная таким жестоким убийством требовала наказать убийц «по всей строгости закона». Юрий Власко считался народным любимцем, двукратный чемпион Европы среди юниоров уже в 20-лет ставший мастером спорта международного класса, подавал большие надежды.Увы, им не суждено было сбыться. Спустя год после тех трагических событий, на фасаде здания напротив колледжа, где он учился, появилось большое граффити с его портретом.

- По решению суда одного из убийц Юрия Власко приговорили к 17-ти годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Второго нападавшего осудили на 16, 5 лет. Третий участник драки получил 12 лет.

Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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