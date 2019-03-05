Мама борца из Бурятии Юрия Власко о приговоре убийцам своего сына: "Я ждала хотя бы извинений"

- Сколько бы лет заключения им не дали, мне от этого не легче, - мама чемпиона мира по вольной борьбе Юрия Власко Татьяна с трудом подбирает слова, комментируя приговор убийцам своего сына. Полтора года вся Бурятия следила за ходом расследования громкого преступления, которое произошло на берегу Байкала 29 июля 2017 года. Напомним, трагедия разыгралась недалеко от курортного села Горячинск, где Юрий отдыхал с друзьями после очередных соревнований.

События развивались так: ранним утром спортсмена разбудил приятель из его компании. Он рассказал, что ночью из-за девушки поругался в клубе с местными парнями. Те решили дело не спускать с рук, забили, как говорится, стрелку на берегу озера. И хотя Юрий был совсем не конфликтным человеком, все же решил выяснить ситуацию до конца. Но разговора не вышло. Не успел спортсмен сказать пару слов, как получил удар ножом в грудь от одного из оппонентов - Евгения Мункуева, а через секунду на Юрия набросился Антон Санжиев, который начал бить уже упавшего борца металлическим прутом на голове. Вся потасовка попала на видео очевидцев. Смотреть эти кадры до сих тяжело не только родным Юрия Власко, но и случайному зрителю. Еще тяжелее маме погибшего спортсмена было смотреть в глаза убийцам на окончательном приговоре суда. Точка в этом деле была поставлена на днях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="298" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/616333" frameborder="0"></iframe> В сеть попало видео убийства знаменитого борца Юрия Власко. Видео 18+.

- Евгений Мункуев, наносивший удары ножом приговорен к 17 годам заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Антону Санжиеву назначено 16,5 лет лишения свободы. Они отправятся отбывать срок в колонию строгого режима. Как и третий их приятель, Евгений Бадмаев, который также находился в компании нападавших и стрелял из своего травматического пистолета «Grand Power T12-F» по стоявшим рядом людям, которые могли помешать убийству Юрия. Ему предстоит провести за решеткой 12 лет. Доказано, что он еще угрожал оружием двум полицейским, которые пытались задержать его.

- Конечно, я хотела бы пожизненного срока для всех, - говорит корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске мама Юрия Татьяна. – Но я реально смотрю на вещи и понимаю, что порой за убийства дают еще меньше. Хорошо, что доказали вину в пособничестве третьего участника, который стрелял из пистолета. Ведь изначально он проходил как свидетель. Буду ли обжаловать приговор? Думаю, нет, посоветуюсь с адвокатом.

Юрий со своей мамой. Фото: группа "Борцы Бурятии".

Вся троица во время судебного заседания, сидя в клетке, прятала свои лица под масками. Ни до ни после оглашения приговора, по словам мамы Юрия, они так и не раскаялись.

- Вели себя достаточно дерзко, даже не извинились, - говорит Татьяна. – Мункуев во время прения сторон, прямо сказал: «Я не считаю нужным просить прощения у родственников, все равно меня никто не простит, так зачем я буду это делать». Я просила суд о максимальном наказании – пожизненном ведь не представляю, что буду чувствовать через 17 лет, когда они все выйдут свободу.

Ну а Юрия Власко в Бурятии помнят. Спустя год после тех трагических событий, на фасаде здания напротив колледжа, где он учился, появилось большое граффити с его портретом. А осенью 2018 прошел первый турнир по вольной борьбе его имени. Теперь эти соревнования станут ежегодными. Бороться за медали на них будут лучшие молодые спортсмены со всей России.

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