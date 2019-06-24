«Все согласно ПДД»: в соцсетях обсуждают пьяного сибиряка, который на четвереньках переполз дорогу по «зебре»

В соцсетях горячо обсуждают видео, которое снял на свой сотовый житель Тулуна. На нем запечатлен мужчина, который на четвереньках неспешно переползает через пешеходный переход на одной из дорог города.

- Это Тулун, детка, - иронично прокомментировал автор, выложивший ролик в соцсети.

Подобный юмор подхватили и другие посмотревшие видео.

- Все согласно ПДД, ну хоть по зебре, - пошутили сибиряки. – Некоторые даже трезвыми перебегают, где попало.

Впрочем, веселые эмоции ролик вызвал не у всех. Некоторые предположили, что автору стоило помочь человеку.

- А если ему реально плохо, это ведь может коснуться каждого, вышли бы да поинтересовались, - возмутились пользователи соцсетей.

Неизвестно, был ли мужчина действительно пьян, либо почувствовал недомогание. Но оживленную дорогу он преодолел без происшествий.

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