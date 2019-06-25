Китайский инвестор не смог оспорить запрет на строительство завода по розливу питьевой воды на Байкале

В Иркутске завершилось очередное судебное заседание, на котором решалась судьба скандально известного завода по розливу питьевой воды на Байкале. Его владелец попытался оспорить ранее вынесенное решение о запрете на строительство в поселке Култук.

Напомним, что весной новость о возведении завода на берегу Байкала вызвала большой общественный резонанс. На защиту экологии озера поднялись жители многих городов России, которые выходили на митинги и подписывали петиции. Среди тех, кто выступил против завода, были и знаменитости, среди них популярная телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Поддержал акцию и шоумен Сергей Зверев, который даже вышел на Красную площадь и провел одиночный пикет у стен Кремля. К слову, эпатажный король гламура и сам родом из Култука, а его родные до сих пор живут в небольшом поселке на берегу Байкала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699935" frameborder="0"></iframe> От кого спасать Байкал.Спецкор «КП» побывала на Байкале после скандала с незаконным строительством китайского завода. И задалась вопросом: а точно ли от китайцев нужно спасать священное озеро?Дина КАРПИЦКАЯ

Так, по иску прокуратуры, Кировский районный суд Иркутска отменил решение экологической экспертизы, на основании которого и началось возведение завода. После этого строительство объекта было заморожено.

- Решение оставлено без изменения, - сообщается на сайте Иркутского областного суда.

Однако финальная точка в деле скандально известного завода еще не поставлена. Несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, у собственника завода еще есть шесть месяцев для обжалования.

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