Путин поручил Генпрокуратуре проверить дом в Тайшете для детей-сирот

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести провести проверку соблюдения законодательства РФ при строительстве многоквартирного дома в Тайшете по улице Транспортная. Напомним, это дом для детей-сирот. Как сообщается на сайте Президента России, ответственный за проверку - Юрий Чайка. Провести ее должны до 1 сентября этого года.

"Комсомолка" ранее рассказывала о том, что здание построили с нарушениями. На стенах - трещины, крыша протекает. И в таком виде квартиры выдали сиротам. Сначала новоселы были рады - новенькие "двушки" с отделкой для молодых семей - совсем неплохо. Но недочеты быстро вскрылись. Мало трещин, так еще и стена в подвале начала рушиться, батареи - тоже. Об этом рассказали жильцы дома. Уголовные дела по некачественному строительству дома возбуждались дважды, но почему-то были прекращены.

Внимание на эту проблему обратили именно после того, как о ней сообщил Путину иркутский журналист. В Тайшет выезжала специальная комиссия, которая подтвердила нарушения. Под проверку попал застройщик, а также местные чиновники, которые причастны к вводу здания в эксплуатацию.

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