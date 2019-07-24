2019-07-24T10:23:38+03:00
Общество

Путин поручил Генпрокуратуре проверить дом в Тайшете для детей-сирот

Путин поручил провести проверку до 1 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
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Дом с нарушениями, построенный для детей-сирот. Фото: официальный сайт администрации Тайшета.Дом с нарушениями, построенный для детей-сирот. Фото: официальный сайт администрации Тайшета.
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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести провести проверку соблюдения законодательства РФ при строительстве многоквартирного дома в Тайшете по улице Транспортная. Напомним, это дом для детей-сирот. Как сообщается на сайте Президента России, ответственный за проверку - Юрий Чайка. Провести ее должны до 1 сентября этого года.

"Комсомолка" ранее рассказывала о том, что здание построили с нарушениями. На стенах - трещины, крыша протекает. И в таком виде квартиры выдали сиротам. Сначала новоселы были рады - новенькие "двушки" с отделкой для молодых семей - совсем неплохо. Но недочеты быстро вскрылись. Мало трещин, так еще и стена в подвале начала рушиться, батареи - тоже. Об этом рассказали жильцы дома. Уголовные дела по некачественному строительству дома возбуждались дважды, но почему-то были прекращены.

Внимание на эту проблему обратили именно после того, как о ней сообщил Путину иркутский журналист. В Тайшет выезжала специальная комиссия, которая подтвердила нарушения. Под проверку попал застройщик, а также местные чиновники, которые причастны к вводу здания в эксплуатацию.

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Многие из них - пока только общественную или временную (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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