2019-07-24T14:35:25+03:00
Происшествия

Аварийные дома сносят в пострадавшем от наводнения Тулуне

Жильцы забрали уцелевшие вещи, но оставаться в разрушенных строениях опасно [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Аварийные дома начали сносить в пострадавшем от паводка ТулунеАварийные дома начали сносить в пострадавшем от паводка ТулунеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Катастрофическое наводнение в Иркутской области на всю жизнь запомнится тем, кто во время разгула стихии потерял все - жилье, вещи, документы. В Тулуне дома, разрушенные паводком, начали сносить сотрудники МЧС. Сибиряки забрали уцелевшие вещи, но находиться в аварийных зданиях опасно - они могут развалиться в любой момент.

- Накануне спасатели убрали завалы в частном секторе, и уже стали разбирать дома, непригодные для проживания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Работа в городе кипит. За сутки убрали мусор в 40 дворах, откачали воду с участков, вывезли 13 тысяч кубометров мусора, расчистили 2,5 километра дорог.

После сильнейшего паводка продолжает действовать режим ЧС в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Тайшетском районах.

Напомним, почти 11 тысяч домов попали под воду, примерно треть из них уже не получится отремонтировать. Решаются вопросы по строительству нового жилья, на это направят 10 миллиардов рублей. Во время наводнения в Иркутской области погибли 25 сибиряков, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Аварийные дома сносят в пострадавшем от наводнения Тулуне.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: гадюки атаковали Чунский район

Ядовитые змеи там водились всегда, но влажная земля разворошила «осиное гнездо» (подробности)

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске (подробности)

365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу

Многие из них - пока только общественную или временную (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор поручил внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки для пострадавших от паводка в Приангарье
Вардавар 2019: в Иркутске состоится большой армянский праздник
Сергей Сокол поддержал идею создания мобильных волонтерских групп
Аферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-Сибирского
Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 26 млрд рублей для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: 1 августа в Нижнеудинске начнут восстанавливать защитные сооружения
В конце лета в Иркутске завершат благоустройство сквера на улице Терешковой
Иркутская область вошла в топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителями
В Иркутской области мужчина погиб, попав под колеса движущегося поезда
Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили
Коллекторов из Иркутска оштрафовали за то, что они угрожали женщине по телефону
Не заплатил налоги на 21 миллион рублей: братчанин получил условный срок за долги
Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия Бердникова
Погода на 24 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +24
Не понравилась татуировка: житель Бурятии убил знакомого из-за рисунка в виде свастики
МЧС: воду откачали из всех жилых домов в Тулуне
365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа
В Братске развивают садоводческие товарищества
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий