Катастрофическое наводнение в Иркутской области на всю жизнь запомнится тем, кто во время разгула стихии потерял все - жилье, вещи, документы. В Тулуне дома, разрушенные паводком, начали сносить сотрудники МЧС. Сибиряки забрали уцелевшие вещи, но находиться в аварийных зданиях опасно - они могут развалиться в любой момент.

- Накануне спасатели убрали завалы в частном секторе, и уже стали разбирать дома, непригодные для проживания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Работа в городе кипит. За сутки убрали мусор в 40 дворах, откачали воду с участков, вывезли 13 тысяч кубометров мусора, расчистили 2,5 километра дорог.

После сильнейшего паводка продолжает действовать режим ЧС в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Тайшетском районах.

Напомним, почти 11 тысяч домов попали под воду, примерно треть из них уже не получится отремонтировать. Решаются вопросы по строительству нового жилья, на это направят 10 миллиардов рублей. Во время наводнения в Иркутской области погибли 25 сибиряков, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722022" frameborder="0"></iframe> Аварийные дома сносят в пострадавшем от наводнения Тулуне.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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